De novo - Troca de tiros obriga fechamento da BR-101, em SG

A BR-101, em São Gonçalo, na altura da comunidade do Jardim Catarina, foi palco, mais uma vez, de confronto entre policiais e criminosos, na tarde desta sexta-feira (13).

Agentes da PRF faziam patrulhamento na rodovia e foram surpreendidos com tiros disparados que vieram da comunidade do Salgueiro. Um motociclista foi alvejado e levado, em estado moderado de saúde, para o Hospital Azevedo Lima, em Niterói.

Segundo a Autopista Fluminense, administradora da rodovia, a faixa esquerda na pista sentido Rio de Janeiro (ou sentido Sul) ficou bloqueada no km 306,5 da BR-101, em São Gonçalo. A interdição da faixa seguiu até 17h25, gerando fila de 1 quilômetro.

Leia mais - Polícia troca tiros com criminosos e BR-101 precisa ser fechada em SG

'Rodovia [BR-101] dos confrontos'

Na quarta-feira (11), a Polícia Militar e a PRF travaram um confronto com criminosos, às margens da BR-101, em São Gonçalo. A PM realizava operação no Complexo do Salgueiro quando foi surpreendida com 10 criminosos armados atirando na equipe. Não houve presos ou feridos. A via chegou a ficar interditada nos dois sentidos.





*Estagiário sob supervisão de Thiago Soares