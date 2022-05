Polícia troca tiros com criminosos e BR-101 precisa ser fechada em SG

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) trocaram tiros com criminosos na tarde desta quarta-feira (11), às margens da BR-101, em São Gonçalo. Não houve presos ou feridos. Por conta do confronto, a rodovia precisou ser fechada.

Enquanto a PM realizava uma operação no Complexo do Salgueiro, cerca de 10 criminosos armados trocaram tiros com os policiais e fugiram em seguida, se escondendo próximo a BR-101.

Segundo a Autopista Fluminense, administradora da rodovia, o trânsito na BR-101, na altura do Jardim Catarina, chegou a ficar interditado nos dois sentidos, mas foi liberado, às 16h38, assim que a situação foi normalizada.