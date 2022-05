Menino de 7 anos é atropelado em Alcântara

Menos de 48h depois da pequena Miriã Quintanilha dos Santos, de apenas 10 anos, perder a vida por conta de um atropelamento, em São Gonçalo, mais uma criança foi atropelada na cidade. Desta vez, a vítima tem 7 anos de idade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o menino foi atropelado por uma motocicleta na Rua Doutor Alfredo Backer, em Alcântara, São Gonçalo. Além do menino, um rapaz de 22 anos também foi vítima no mesmo caso.

A criança e o rapaz foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O mês de maio, que é marcado pelo evento Maio Amarelo - Movimento internacional de conscientização para a redução da mortalidade no trânsito, começou, em São Gonçalo, mostrando que a conscientização no trânsito ainda é algo distante de se alcançar.