Chuva forte alaga vários bairros em São Gonçalo, vídeo!

A chuva forte que caiu durante a madrugada deste sábado (30) deixou ruas e casas alagadas em São Gonçalo. Alguns moradores ficaram ilhados durante o temporal. Por conta disso, a Defesa Civil de São Gonçalo está em estágio de atenção. Durante a noite, o órgão emitiu mensagens de alerta sobre a possibilidade de chuva moderada a forte.

Carros sofreram danos | Foto: Divulgação





O temporal provocou enchentes no Laranjal, Jarim Catarina, Pacheco, Santa Luzia e Santa Izabel. Em alguns bairros, a água chegou a invadir os imóveis. Carros também ficaram submersos.

Imóveis foram invadidos pela água no Pacheco | Foto: Divulgação





De acordo com o Climatempo, a chuva deve predominar durante todo o dia. Amanhã (1) a previsão é de sol.

Procurada, aa Prefeitura de São Gonçalo informou que equipes da Secretaria de Conservação estão nas ruas trabalhando nas áreas de alagamento e em ações de limpeza. O município está em estágio de observação e, segundo a Defesa Civil, não houve registro de ocorrências além dos pontos de alagamento. As sirenes não foram acionadas. Equipes da Secretaria de Assistência Social também estão de prontidão para dar suporte aos moradores de áreas alagadas. De forma preventiva, foi aberto ponto de apoio na Escola Municipal Professor Aída Vieira de Souza, no Jardim Catarina, bairro bastante afetado pelas chuvas, com muitas áreas alagadas. As secretarias de Assistência Social e Saúde e Defesa Civil estarão com equipes no local para garantir suporte às famílias que precisarem de abrigo.