São Gonçalo e Niterói terão sábado chuvoso e domingo de sol

Depois de uma semana de bastante sol, a chuva é predominante neste sábado (30) em São Gonçalo e Niterói. Entretanto, no domingo (01) o sol deve reaparecer, trazendo bastante calor.

Para o sábado, o dia promete ser chuvoso na parte da manhã em São Gonçalo, com uma abertura de sol na tarde, e pancadas de chuva que vão até a noite. A máxima pode chegar a 25º, e a mínima em 22º. Já em Niterói, o dia amanhece com uma chuva fina e a partir da tarde até a noite a expectativa é de pancadas de chuva.

No domingo o tempo volta a abrir nessas regiões. Em São Gonçalo será um dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer e nuvens aumentando no decorrer da tarde. A temperatura pode variar de 21º a 31º. Em Niterói o dia também promete voltar a ter sol, mas com uma grande quantidade de nuvens a partir da tarde. A temperatura pode variar entre 22º e 30°.