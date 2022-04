Após matéria do OSG, Enel conserta poste que estava caindo no Pacheco

Após sofrer com o medo constante de que um poste caísse em suas cabeças, os moradores da Rua Nazário Machado, no Pacheco, podem finalmente respirar aliviados. O poste do local que estava torto e ameaçava cair foi consertado pela Enel no último domingo (10). O reparo foi realizado após uma denúncia de moradores para O SÃO GONÇALO.

Andrea Barbosa, de 39 anos, agradeceu ao OSG e aos outros envolvidos pelo conserto do poste. "Venho em nome de toda a população local, agradecer de forma grandiosa ao compromisso da troca de poste. Certa dos benefícios de tal obra em relação à vários transtornos já relatados. Foi uma melhoria inestimável! Se não fosse pelo OSG, a troca do poste não teria ocorrido", afirmou a dona de casa.

Anteriormente, Andrea havia contado que o poste já vinha tombando há um tempo, mas com as chuvas da última semana a situação piorou e a rua é ponto de passagem de crianças, adultos, idosos e ônibus. "Já estava para cair há quase um ano esse poste, ele estava torto, mas quando choveu na última semana, ele piorou. Até os ônibus agora se recusam a passar por lá. Teve um dia deu uma confusão, pois essa rua é ponto de ônibus para muita gente ir trabalhar e o ônibus não quis passar com medo do poste cair. Depois de muito debater, conseguimos fazer os motoristas passarem por lá, mas é complicado. Um poste que está do lado desse, inclusive, está querendo cair, pois o outro está puxando com a fiação", disse ela. Confira a matéria anterior clicando aqui e saiba a resposta da Enel sobre o caso.