Após chuvas, poste está quase caindo em rua no Pacheco

Moradores do Pacheco, bairro de São Gonçalo, estão vivendo uma sensação de pânico em seu cotidiano quando precisam passar pela Rua Nazário Machado, próxima à esquina da Estrada do Bichinho. Isso porque um poste quase caindo no local. Segundo os moradores, o risco é iminente, e eles temem que algo pior aconteça caso a queda aconteça.

A dona de casa Andrea Barbosa, de 39 anos, informou que a situação piorou com a chuva da última semana. "Já estava para cair há quase um ano esse poste, ele estava torto, mas quando choveu na última semana, ele piorou. Até os ônibus agora se recusam a passar por lá. Teve um dia deu uma confusão, pois essa rua é ponto de ônibus para muita gente ir trabalhar e o ônibus não quis passar com medo do poste cair. Depois de muito debater, conseguimos fazer os motoristas passarem por lá, mas é complicado. Um poste que está do lado desse, inclusive, está querendo cair, pois o outro está puxando com a fiação", afirmou ela.

Um segundo poste está caindo por causa do primeiro | Foto: Arquivo pessoal

A doméstica ainda disse que o local é ponto de passagem para muita gente. "Aqui passam crianças que vão para o colégio, idosos, pessoas que trabalham, é como se fosse uma via principal, então tem muita gente e o medo é que o poste caía e aconteça algo com alguém. Eu já entrei em contato com a Enel, mas eles dizem que não é com eles", contou.

Procurada, a Enel Distribuição Rio informou que realizou inspeção em postes na Rua Nazário Machado, esquina com Estrada do Bichinho, em São Gonçalo, nesta manhã. A companhia programou a execução de serviços de manutenção no local para a próxima segunda-feira (11).