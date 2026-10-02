Fluminense e Palmeiras acertam carga de ingressos para visitantes nas partidas da semifinal da Libertadores

Fluminense e Palmeiras finalmente chegaram a um acordo sobre a carga de ingressos de visitantes para o confronto da semifinal da Libertadores. Os clubes disponibilizarão os quatro mil ingressos para a torcida adversária. Isso já estava previsto no regulamento da Conmebol.

Com o acordo entre as partes, Fluminense e Palmeiras aguardam a liberação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para concluir o processo e dar início à comercialização das entradas. O Corpo de Bombeiros já teria dado o aval.

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Antes, a equipe paulista havia tentado negociar o número total de ingressos. Por questões de segurança, a diretoria alviverde alegou que limitaria a carga para os torcedores cariocas a dois mil ingressos. Na sequência, atendeu a recomendação do Ministério Público de São Paulo e tentou viabilizar com a Polícia Militar do estado a carga total, mas exigiu 10% da carga no jogo do Maracanã, alegando que os tricolores ocupariam cerca da mesma capacidade do Nubank Parque.

A diretoria carioca negou o pedido, visto que o número totalizaria cerca de sete mil ingressos para os alviverdes, três mil a mais do que o previsto no regulamento. Com isso, as equipes entraram em um acordo recente e fecharam a carga na quantidade de quatro mil ingressos.