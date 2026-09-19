'Briga' nos bastidores - Fluminense nega pedido do Palmeiras para redução de carga de ingressos para visitantes na Libertadores

Diretoria tricolor bateu o pé e deseja ter o máximo possível de torcedores em São Paulo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Diretoria tricolor bateu o pé e deseja ter o máximo possível de torcedores em São Paulo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Fluminense e Palmeiras estão em desacordo sobre a quantidade de ingressos destinada às torcidas visitantes nos jogos da semifinal da Copa Libertadores. A divergência envolve principalmente a partida de volta, que será disputada no Nubank Parque, em São Paulo, na semana do dia 20 de outubro.

O Palmeiras propôs que fossem disponibilizados 2 mil ingressos para a torcida visitante nos dois confrontos, incluindo o jogo de ida, no Maracanã. O Fluminense, porém, rejeitou a proposta e informou que pretende exigir a carga prevista no regulamento da Conmebol, de 4 mil entradas para os visitantes nas semifinais.

A posição do clube paulista está relacionada às condições de segurança e logística para receber um número maior de torcedores adversários em seu estádio. Segundo o ge, o Palmeiras afirma enfrentar limitações impostas pelos órgãos de segurança pública de São Paulo e já adotou acordos semelhantes com outros adversários em semifinais anteriores.

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O regulamento de segurança da Conmebol estabelece que os clubes mandantes devem disponibilizar no mínimo 4 mil ingressos para a torcida visitante nas semifinais da Libertadores, além de determinar que o setor destinado aos visitantes tenha condições adequadas de segurança e seja separado do público local.

O Fluminense utiliza como referência a própria campanha de 2023, quando disputou a semifinal da Libertadores contra o Internacional. Na ocasião, o Tricolor disponibilizou os 4 mil ingressos previstos para os visitantes no Maracanã. No jogo de volta, o clube gaúcho também reorganizou o setor destinado aos visitantes para receber a mesma quantidade de torcedores tricolores.

Clubes seguem negociando

Apesar da divergência, Fluminense e Palmeiras mantêm diálogo. Após o Tricolor confirmar que pretende cumprir integralmente a determinação da Conmebol, o clube paulista solicitou o envio de um ofício formalizando a posição.

A partir disso, o Palmeiras pretende procurar os órgãos públicos de São Paulo para tentar viabilizar a presença dos 4 mil torcedores do Fluminense no Nubank Parque.

O primeiro jogo da semifinal será no Maracanã, enquanto a segunda partida está prevista para o Nubank Parque, em São Paulo. As partidas estão programadas para as semanas de 13 e 20 de outubro, respectivamente.