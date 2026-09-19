Botafogo perde para o Mirassol na estreia de Tite e deixa escapar chance de subir na tabela

O Botafogo foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0 na tarde deste sábado (19), no Estádio Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia do técnico Tite no comando do Alvinegro e também a primeira atuação de Hakim Ziyech pelo clube.

Os dois gols da partida foram marcados por Eduardo, ex-jogador do Botafogo, ainda no primeiro tempo. O meia abriu o placar aos 15 minutos, após Igor Formiga aproveitar uma falha da defesa alvinegra e servir o camisa 33. Já nos acréscimos, Eduardo apareceu livre dentro da área e aproveitou novo erro defensivo para fazer 2 a 0.

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Na segunda etapa, Tite colocou Ziyech em campo para fazer sua estreia. O marroquino participou de algumas das principais jogadas ofensivas do Botafogo e chegou a criar oportunidades para os companheiros, além de quase marcar em uma tentativa de cobertura. O time carioca, porém, não conseguiu transformar a pressão em gol.

Com a vantagem, o Mirassol conseguiu controlar o ritmo da partida e confirmou a vitória em casa. O resultado levou a equipe paulista aos 32 pontos, na 15ª colocação, enquanto o Botafogo permaneceu com 35 pontos, em 11º lugar.