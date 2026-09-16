Martinelli, volante do Fluminense, é convocado para a seleção brasileira

Martinelli, do Fluminense, é convocado pela primeira vez para a seleção brasileira - Foto: Divulgação/Fluminense

Martinelli, do Fluminense, é convocado pela primeira vez para a seleção brasileira - Foto: Divulgação/Fluminense

O volante Martinelli, do Fluminense, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira, contra Austrália e Índia. O camisa 8 do Tricolor foi chamado para o lugar de João Pedro, atacante do Chelsea, lesionado.

Aos 24 anos, Martinelli foi convocado pela primeira vez para defender o Brasil. Formado nas categorias de base do clube das Laranjeiras, o volante chegou ao time profissional em 2020.

Esta é a primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti depois da Copa do Mundo de 2026. Subiu portanto para nove o número de atletas chamados desta vez que não têm experiência na Seleção. Dos 26 nomes na lista, 11 atuam no futebol brasileiro.

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Quando anunciou essa convocação para os amistosos contra Austrália e Índia, Ancelotti afirmou que pretende aproveitar esses jogos para observar novos jogadores, principalmente jovens. A intenção é encontrar nomes para compor o processo de renovação da Seleção nos próximos anos.

Os amistosos contra a Austrália acontecem no dia 25 e 29 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e no Suncorp Stadium, em Brisbane, respectivamente. Contra a Índia, o amistoso está marcado para o dia 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.