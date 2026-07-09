Fluminense goleia Nova Iguaçu por 6 a 1 em amistoso marcado por estreia de Hulk

No primeiro jogo após a pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense se destacou e venceu o Nova Iguaçu em amistoso por 6 a 1, na noite desta quarta-feira (08), no Maracanã. O time de Laranjeiras começou atrás no placar, mas rapidamente retomou o controle da partida e ganhou a confiança necessária para marcar os seis gols que garantiriam a vitória com folga.

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A partida amistosa marcou a estreia oficial do atacante Hulk pelo Fluminense. A novidade do elenco apresentou um bom desempenho durante toda a sua participação no confronto, embora não tenha balançado as redes. Os autores dos gols foram Savarino (duas vezes), Hércules, Martinelli, John Kennedy e Germán Cano.

O destaque do jogo foi o ponta Savarino, que, além dos dois gols, teve uma boa atuação ao longo da partida e foi peça-chave na vitória. O atleta chegou a receber o troféu de melhor jogador em campo ao final do confronto.

O Tricolor entra em campo novamente no próximo domingo (12), em amistoso contra o Bahia, às 16h, no Maracanã, sendo o último jogo antes do retorno do Brasileirão. A partida pode ter a presença do zagueiro Thiago Silva na equipe principal do clube carioca, que faz o seu retorno ao time depois de passar uma temporada no Porto.

A próxima partida oficial do Fluminense será contra o Bragantino, no dia 17, às 20h, no Maracanã. O confronto será válido pela 19ª rodada do Brasileirão.