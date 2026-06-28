Canobbio recebe uma pausa para descanso e deve se apresentar no Fluminense no próximo dia 10

O jogador possui contrato com o Fluminense até o fim da temporada de 2028 - Foto: Reprodução

O jogador possui contrato com o Fluminense até o fim da temporada de 2028 - Foto: Reprodução

O atacante Agustín Canobbio, de 27 anos, recebeu um período de férias após disputar a fase de grupos da Copa do Mundo, pela seleção do Uruguai. Segundo informações divulgadas pelo portal de notícias esportivas, "GE", uruguaio deverá retornar às atividades em grupo do Fluminense no dia 10 de julho.

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A seleção uruguaia foi eliminada ainda na fase de grupos do torneio, após dois empates e uma derrota. O atleta do Tricolor participou dos três jogos, marcou um gol no confronto contra o Cabo Verde e foi expulso na partida com a Espanha.

A permanência do Canobbio na equipe do Fluminense na segunda temporada ainda não está confirmada. O atacante recebeu algumas sondagens de clubes, inclusive europeus, mas o clube carioca ainda não o negociou com ninguém.

O jogador possui contrato com o Fluminense até o fim da temporada de 2028. Na equipe de Laranjeiras, Canobbio soma 82 partidas, 18 gols e sete assistências ao todo.