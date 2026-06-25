Bétis faz proposta oficial por Bernal, do Fluminense

Bernal alterna entre a titularidade e o banco de reservas no Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Bernal alterna entre a titularidade e o banco de reservas no Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Bétis, da Espanha, fez uma proposta oficial, nesta quinta-feira (25), pelo volante uruguaio Facundo Bernal, do Fluminense. Os valores giram em torno de 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões). O clube espanhol já havia demonstrado interesse no atleta na temporada 25, mas na ocasião o Tricolor rejeitou todas as tentativas.

O Fluminense é dono de 60% dos direitos do atleta. Assim, caso a venda seja concretizada, o clube ficaria com cerca de R$ 31,2 milhões. Bernal chegou ao Tricolor em agosto de 2024. Na ocasião, foi pago cerca de R$ 20 milhões por 60% dos direitos. O contrato do volante vai até o fim de 2028.

Além do Bétis, outro clube que deseja o jogador é o Torino, da Itália. Este, porém, apenas sondou a situação do atleta até o momento, sem apresentar nenhuma proposta oficial.

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O Tricolor segue negociando com o clube espanhol e também com o Defensor, do Uruguai, detentor dos outros 40%, para tentar aumentar a porcentagem a receber desta possível venda.

Para a posição, o Tricolor tem atualmente, além de Bernal, os titulares Martinelli e Hércules, além de Nonato, Alisson e Otávio.