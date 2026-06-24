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Venda de Emerson Royal para clube inglês é encaminhada pelo Flamengo

O Jogador, de 27 anos, foi recebido no clube na temporada passada

relogio min de leitura | Redação 24 de junho de 2026 - 13:58
Emerson Royal foi contratado para substituir o Wesley, mas acabou não conseguindo assumir a posição positivamente e se desenvolver na equipe do Flamengo
Emerson Royal foi contratado para substituir o Wesley, mas acabou não conseguindo assumir a posição positivamente e se desenvolver na equipe do Flamengo -

O Flamengo avançou com as negociações para a venda do jogador Emerson Royal ao clube inglês Aston Villa. Segundo as informações divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro está apenas acertando alguns detalhes burocráticos da transferência para a equipe britânica.

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O valor da venda está em algo em torno de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 53 milhões). O contrato de Emerson com o Flamengo é válido até o final da temporada de 2028.

A transferência para o clube inglês está com um valor parecido com o que o Rubro-Negro pagou pelo jogador. O atleta foi comprado no ano passado por 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 58 milhões na época).

Emerson Royal foi contratado para substituir Wesley, mas acabou não conseguindo assumir a posição de forma satisfatória e se desenvolver na equipe do Flamengo, não entregando o futebol esperado pelos torcedores. O atleta acabou tornando-se reserva de Varela. Em sua trajetória pelo clube carioca, ele acumula um total de 40 jogos, um gol e cinco assistências.

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