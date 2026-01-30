Fluminense encaminha empréstimo de Lelê ao Pafos, do Chipre

O Fluminense acertou o empréstimo do atacante Lelê ao Pafos, do Chipre. O jogador já se despediu dos seus companheiros no tricolor e chegará ao seu novo clube já neste final de semana. É o terceiro empréstimo do atleta de 28 anos.

Ao final do contrato de empréstimo, o clube cipriota terá a opção de comprar o atacante. Pelo Fluminense, Lelê fez apenas uma partida em 2026. Ele estava no fim da fila para o ataque do clube carioca, que conta com John Kennedy, Everaldo e Cano para a posição.

Entre 2023 e 2026, Lelê soma 54 jogos no Fluminense com oito gols e cinco assistências. Desde então, vinha sendo emprestado - primeiro para o Ceará, onde fez nove partidas, e por último ao Atlético-GO, em que teve 17 jogos com seis gols e uma assistência.

No time goiano, Lelê teve destaque e terminou como artilheiro do clube na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.