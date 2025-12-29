Conselho do Fluminense aprovará primeiros uniformes feitos pela Puma nesta segunda

O Fluminense terá uma nova fornecedora de material esportivo em 2026 e, nesta segunda-feira (29), o Conselho Deliberativo aprovará os novos uniformes produzidos por ela. O Tricolor vestirá Puma no próximo ano e até o final de 2030.

As novas peças produzidas pela empresa alemã serão apresentadas no Salão Nobre das Laranjeiras. A reunião aconteceria no dia 16 de dezembro, inicialmente. Serão apresentados os uniformes tricolor, branco e de goleiro.

A primeira linha de uniformes deve ser lançada em janeiro de 2026. O Fluminense terá seus jogadores vestindo o novo uniforme na Copa São Paulo de Futebol Júnior e nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Como ainda tem contrato vigente com a Umbro até o dia 31 de dezembro, o Fluminense só deve anunciar a nova fornecedora depois da virada do ano.

A parceria com a Umbro começou em 2020 e teve anunciada a renovação de contrato até o fim de 2025. Nesse período, o clube conquistou a Libertadores, em 2023, e se classificou para a disputa de dois Mundiais de Clubes (2023 e 2025).