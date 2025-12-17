Fluminense vê Martinelli valorizado e tenta blindar o volante de propostas da Europa

O Fluminense mal finalizou a temporada 2025 e já trabalha para montar seu elenco para 2026. Além de buscar nomes para melhorar o time, a diretoria também não quer perder peças importantes. Um dos nomes valorizados e que deve receber propostas é o do volante Martinelli.

Em 2025, Martinelli teve sua melhor temporada da carreira. Foi titular em todo ano e participou de forma direta em nove gols, com seis marcados e três assistências. Ele foi um dos destaques na Copa do Mundo de Clubes, despertando interesse do futebol europeu.

Leia mais

➣ Petrópolis sofre com ruas alagadas por causa de fortes chuvas

➣ Prefeitura de Maricá firma acordo para instalação de teleféricos em Ponta Negra

Martinelli foi procurado por times italianos no meio deste ano. O Tricolor renovou o contrato com o camisa 8 em março deste ano até o final de 2027. Ele recebeu uma valorização salarial. Ainda existe a possibilidade de propostas chegarem nas próximas semanas.

Aumentar a participação de Martinelli na construção do jogo foi a primeira atitude de Zubeldía ao assumir o comando do Fluminense. O treinador valoriza muito a capacidade do meia com e sem a bola e, por isso, não quer perdê-lo.

Martinelli chegou ao time profissional do Fluminense em 2020. Ele era um dos destaques da geração 2001 de Xerém, apelidada de “Geração de Ouro”, que contava com nomes como André, Luiz Henrique e João Pedro. No time principal, conquistou o bicampeonato Carioca (2022 e 2023), a Conmebol Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024).