Fluminense perde Martinelli, suspenso, para o próximo duelo do Brasileirão

O Fluminense terá um importante desfalque para seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O volante Martinelli está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Cruzeiro, no domingo (09), no Mineirão.

Com isso, o técnico Luis Zubeldía precisará fazer ao menos uma mudança na equipe. O treinador argentino tem Bernal e Nonato como as principais opções. Bernal vem sendo utilizado como primeira alternativa para as vagas de Martinelli e Hércules. Nonato voltou de lesão, após um longo período sem atuar.

Zubeldía ainda comanda mais uma atividade do Tricolor, neste sábado (08), para poder definir os titulares. As duas opções largam na frente para que o treinador não precise fazer alguma mudança tática no onze inicial.

Com a vitória na última rodada, o Fluminense chegou a 50 pontos e segue na 7ª colocação, dois pontos atrás do Bahia (5º) e seis do próprio Mirassol, que ocupa a 4ª posição com 56.