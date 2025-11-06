Mirando o G-5, Fluminense encara o Mirassol, sensação do Brasileirão, no Maracanã

O Fluminense enfrenta o Mirassol, nesta quinta-feira (06), às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor, sétimo lugar no campeonato, sonha com uma vaga direta na próxima Libertadores. Para isso, o clube precisa vencer a sensação da competição: o Mirassol. Na última rodada, o Flu perdeu para o Ceará, por 2x0.

Luis Zubeldía deve escalar o Fluminense com: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna (Keno), Canobbio e John Kennedy.

Leia também:

Incêndio em ônibus e acidentes provocam manhã de transtornos no trânsito do Rio

Sesc Niterói recebe oficina literária gratuita em homenagem ao mês da Consciência Negra

Já o Mirassol vem de empate com o Botafogo, dentro de casa, por 0x0. Os paulistas vivem ótima fase, com cinco jogos sem derrota e ocupando uma incrível quarta colocação, dentro da zona de classificação direta para a Libertadores da próxima temporada.

O Leão deve ir a campo com: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

A arbitragem é de Anderson Daronco (RS). Ele é auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS). O VAR fica sob responsabilidade de Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).