Fluminense tem desfalques no meio campo para encarar o Ceará, no Castelão

O Fluminense que pega o Ceará, no próximo domingo (02), no Castelão, deve ser bem diferente da equipe que venceu o mesmo rival no meio de semana, no Maracanã, por 1x0. Luis Zubeldía deve ter até três desfalques na partida.

O volante Bernal e o meia Lucho Acosta receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão. O outro problema é Hércules. Ele deixou o jogo passado no intervalo, se queixando de dores no músculo posterior da coxa esquerda. O camisa 35 não treinou com o grupo nesta sexta-feira (31) e é dúvida para a partida. Para o lugar dele, o mais cotado é o volante Otávio.

Leia também:

➣Desemprego no trimestre cai para menor taxa da série histórica

➣ Polícia Civil identifica criminosos mortos na Operação Contenção; Veja a lista!

No lugar do meia argentino, Lima deve ser o titular. Ele é o meia à disposição que tem sido utilizado com mais frequência por Zubeldía. A outra opção é Lezcano, que ainda não atuou sob comando do treinador. Ganso segue em transição da lesão que sofreu na panturrilha em setembro e deve voltar a treinar com o elenco na próxima semana, de acordo com projeção do técnico.

O Fluminense é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos somados. Se vencer o Ceará, pode ultrapassar o Bahia e entrar na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.