Igor Rabello chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense

O zagueiro Igor Rabello, de 30 anos, desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (18) para acertar com o Fluminense. O jogador irá passar por exames médicos e assinará contrato com o tricolor. A negociação já estava acertada desde a semana passada e o zagueiro só estava esperando a liberação do Atlético-MG.

"Estou realizando um sonho. Espero dar muitas alegrias ao torcedor tricolor. Conquistar muitos títulos e gravar o nome na história do clube. Eu não conversei com o Renato ainda, essa semana foi bem confusa, resolvendo bastante situações, então, ainda não conversei com ele. Eu espero conseguir grandes títulos e ficar marcado na história. Eu chego para somar", disse Rabello.

O Fluminense atravessou a negociação do São Paulo, que tentava fechar com o defensor. Clube e zagueiro fecharam um acordo até 2027, com possibilidade de extensão para dezembro de 2028.

Igor Rabello foi revelado pelo Botafogo e subiu para a equipe profissional em 2016. Sem muitas oportunidades, ele foi emprestado ao Náutico para ganhar rodagem. Em 2017, ele se tornou titular da equipe durante a participação do time na Libertadores daquele ano.

Após boas atuações, o atleta começou a atrair olhares de clubes do exterior, mas acabou se transferindo para o Atlético-MG, em 2019. Pelo Galo, o zagueiro conquistou o Campeonato Brasileiro de 2021, a Copa do Brasil do mesmo ano, a Supercopa do Brasil de 2022 e seis Campeonatos Mineiros.