Fluminense encaminha empréstimo de Lelê ao Ceará

Lelê deve ser emprestado ao Ceará para a disputa do Brasileiro - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

O atacante Lelê, do Fluminense, está perto de ser o novo jogador do Ceará. Sem espaço no Tricolor, o atleta, de 27 anos, deve assinar um contrato de empréstimo válido até o fim desse ano, com opção de compra.

O Ceará já havia mostrado interesse no jogador anteriormente e, dessa vez, as conversas entre os clubes caminharam bem. O Juventude foi outra equipe da Série A que tentou a contratação do atacante.

O Fluminense chegou a ter um acordo com os gaúchos, mas Lelê não tinha o interesse de jogar no time de Caxias do Sul.

Lelê chegou por empréstimo ao Tricolor em 2023, vindo do Itaboraí Profute. No ano seguinte, o Fluminense desembolsou R$ 4 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta, que assinou contrato até o fim de 2028.

O início do atacante no time das Laranjeiras foi promissor, marcando um gol e dando uma assistência logo na estreia, mas depois disso oscilou bastante, teve uma grave lesão no joelho e perdeu espaço.

Ao todo, Lelê disputou 53 jogos com oito gols anotados e cinco assistências. Em sua passagem, ele participou das conquistas da Libertadores e da Recopa.