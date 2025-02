Fluminense acerta venda de Kauã Elias ao Shakhtar Donetsk

O Fluminense acertou a venda do atacante Kauã Elias ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 17 milhões de euros fixos e mais 2 milhões em bônus (R$ 113 milhões), por 90% do jogador. O atleta de 18 anos viaja ainda nesta terça-feira para realizar exames e assinar com o clube europeu.

A proposta chegou ao Fluminense após o clássico contra o Botafogo, na última quarta, porém o clube ucraniano já monitorava Kauã desde a categoria de base. Ano passado, o jogador já tinha sido sondado por diversos clubes europeus, mas nenhuma proposta oficial foi realizada.

Leia também:

➣Professores de Niterói entram em greve a partir da próxima segunda (10)

➣ Após polêmica no Grammy, Milton Nascimento tem show em homenagem à carreira no Rio

Em 2023, o atleta entrou em campo contra o The Strongest, pela fase de grupos da Libertadores, na qual o Fluminense se consagrou campeão. No mesmo ano, ele foi um dos destaques do Brasil no Sul-Americano sub-17, sendo um dos artilheiros da competição, com cinco gols.



Em 2024, Kauã ganhou mais oportunidades e se tornou peça importante para a arrancada da equipe, na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Moleque de Xerém soma 44 jogos e sete gols pela equipe profissional do Tricolor.