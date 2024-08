Botafogo intensifica busca por lateral direito após afastamento de jogador

Com importantes jogos válidos pela Libertadores e o campeonato brasileiro, o Botafogo tem uma leve dor de cabeça para resolver na lateral direita. Após o afastamento do uruguaio Damián Suárez, seu compatriota Mateo Ponte de apenas 21 anos de idade é a única opção no elenco para a posição. Com isso, o clube está vendo o setor como uma prioridade, alguns nomes já foram mapeados e o time planeja realizar um investimento para sacramentar á chegada de um novo atleta.

Damián Suárez, experiente jogador de 36 que jogou durante 10 temporadas no futebol europeu, chegou ao clube carioca como uma solução para uma lacuna que existe há anos em elencos do Botafogo. Após boas partidas e se tornar o titular absoluto da posição, o jogador alegou problemas familiares e a vontade de deixar o Rio de Janeiro.

O lateral teria aceitado uma proposta do Peñarol para voltar ao Uruguai, o que foi muito mal visto pela diretoria alvinegra, por entender que o time e o jogador agiram de má fé, até pelo fato do time uruguaio, em momento algum, ter realizado uma proposta oficial ao glorioso, tentando ter o jogador de graça. Damián foi afastado pelo técnico Arthur Jorge e no momento treina separado dos demais atletas.

Um nome que agradava a comissão técnica era o grego Georgios Vagiannidis, do Panathinaikos, mas após três tentativas com diferentes recusas, ele foi descartado.

Com Mateo Ponte no time titular, o Botafogo enfrenta o Flamengo neste domingo (18), às 18:30 no Estádio Nilton Santos, em confronto direto pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o atual líder da competição, com 43 pontos, dois de vantagem sobre o Rubro-Negro, 3º colocado.