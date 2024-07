Fluminense e Fulham discutem valores sobre venda de André

Jornalistas da Inglaterra divulgaram, nesta quarta (17), que o Fluminense discute últimos detalhes com o Fulham sobre a venda do volante André. A negociação ganhou força nos últimos dias. O time, que joga a Premier League e tem o jogador como desejo antigo, fez uma proposta ao clube das Laranjeiras, que foi não foi aceita. O Tricolor, então, fez contraproposta e aguarda uma posição dos ingleses.

O interesse do clube no jogador é antigo e conforme publicado pelo jornalista inglês Rudy Galetti, a negociação gira em torno de 25 milhões de libras (quase R$ 180 milhões), o que significaria a maior venda da história do Fluminense.

Existe um entendimento entre clube e jogador que é muito difícil que André fique no Brasil durante esta janela de transferências na Europa. Após a conquista da Libertadores, o grande desejo do atleta é realizar o sonho de atuar na Europa.

Para suprir uma possível saída de André, o Fluminense está no mercado e negocia a contratação de Bernal, do Defensor, do Uruguai. Com 20 anos, o jovem atua no mesmo setor de André e é tratado como uma joia no Uruguai.