Flamengo e Guerrero chegam a acordo e encerram disputa judicial após oito anos

A disputa começou após a saída do jogador do clube, em 2018 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A disputa começou após a saída do jogador do clube, em 2018 - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo e o atacante Paolo Guerrero chegaram a um acordo para encerrar uma disputa judicial que se arrastava há cerca de oito anos. As partes comunicaram à Justiça do Rio de Janeiro que entraram em entendimento para colocar fim aos processos relacionados ao caso.

A disputa começou após a saída do jogador do clube, em 2018. O Flamengo havia ingressado com ações judiciais para cobrar valores do atacante. Uma das cobranças estava relacionada ao período em que Guerrero ficou afastado dos gramados em razão de uma suspensão por doping.

Segundo informações divulgadas pelo ge, os valores cobrados pelo Rubro-Negro nas ações chegavam à casa dos R$ 2 milhões.

Leia também

➣ Fluminense perde para o Platense, mas avança às semifinais da Libertadores

Guerrero, por sua vez, também acionou a Justiça contra o Flamengo e contestou a forma como o clube conduziu a situação. O atacante chegou a alegar que as medidas tomadas pelo Rubro-Negro tinham caráter de retaliação após sua transferência para o Internacional.

Disputa se arrastou por anos

O caso passou por diferentes instâncias da Justiça ao longo dos anos. Em março de 2025, por exemplo, o Flamengo sofreu uma derrota em uma das ações, relacionada à tentativa de recuperar aproximadamente R$ 1,8 milhão pagos ao jogador durante o período de suspensão.

Com o novo acordo, Flamengo e Guerrero colocam um ponto final nos processos que ainda estavam em andamento relacionados ao episódio.

Guerrero defendeu o Flamengo entre 2015 e 2018. Pelo clube, o atacante disputou 115 partidas e marcou 43 gols, antes de deixar o Rubro-Negro ao término de seu contrato.