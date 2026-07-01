Vasco encaminha acerto com treinador Fernando Seabra, atualmente no Coritiba

Treinador deixa o Coritiba na parte de cima da tabela e terá a responsabilidade de recuperar o Vasco, atualmente no Z4 - Foto: JP Pacheco/Coritiba

Treinador deixa o Coritiba na parte de cima da tabela e terá a responsabilidade de recuperar o Vasco, atualmente no Z4 - Foto: JP Pacheco/Coritiba

O Vasco está próximo de anunciar Fernando Seabra como novo treinador da equipe. Uma reunião realizada no fim da tarde desta quarta-feira (1º) destravou os últimos detalhes da negociação, e o contrato deve ter validade até dezembro de 2027.

Aos 48 anos, Seabra deixará o Coritiba para assumir o comando cruzmaltino. O técnico chega para substituir Renato Gaúcho, que deixou o cargo no dia 18 de junho.

Além do treinador, o Vasco contará com uma comissão técnica composta por dois auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho.

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Antes de avançar nas conversas com Seabra, a diretoria vascaína tentou a contratação do português Franclim Carvalho, atualmente no Botafogo. Apesar de um acordo verbal, a negociação não foi concluída. A instabilidade política e jurídica vivida pelo clube dificultou o desfecho, e, diante da falta de resposta dentro do prazo estipulado, o Vasco retirou a proposta.

Com isso, Fernando Seabra passou a ser o principal alvo da diretoria. Nos últimos dias, o CEO do Vasco, Fred Luz, entrou em contato com o diretor executivo do Coritiba, William Thomas, para informar que faria uma proposta oficial pelo treinador. O diretor de futebol Admar Lopes também se reuniu com Seabra para apresentar o projeto esportivo do clube.

Para convencer o treinador, o Vasco ofereceu uma valorização salarial de aproximadamente três vezes o valor recebido por ele no Coritiba.

Esta será a quarta experiência de Fernando Seabra como técnico de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de chegar ao Vasco, ele comandou Cruzeiro, Bragantino e Coritiba.