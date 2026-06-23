Justiça afasta Pedrinho do comando da SAF do Vasco

A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta terça-feira (23) o afastamento de Pedrinho do comando da SAF do Vasco e nomeou uma interventora para assumir a administração da empresa.

Segundo a decisão, a administradora judicial indicada pela Justiça passará a exercer a gestão da SAF enquanto o processo segue em tramitação. Com isso, Pedrinho perde os poderes de administração que haviam sido concedidos ao Vasco social após o afastamento da 777 Partners. A medida tem efeito imediato.

A SAF do Vasco estava sob controle do clube desde maio de 2024, quando uma liminar suspendeu os direitos societários da 777 Partners, empresa norte-americana que havia adquirido o controle do futebol vascaíno. Na ocasião, a Justiça entendeu que havia elementos suficientes para afastar a empresa da gestão e devolver o comando ao associativo.

Desde então, Pedrinho acumulava as funções de presidente do Vasco associativo e gestor da SAF, conduzindo o futebol do clube, promovendo mudanças na estrutura administrativa e liderando as negociações para a venda da participação acionária da empresa a um novo investidor.

Nas últimas semanas, o Vasco avançava nas tratativas para a venda de 90% das ações da empresa ao empresário Marcos Faria Lamacchia, apontado como principal interessado na aquisição do controle do futebol cruz-maltino.

Até o momento, o Vasco não se posicionou oficialmente sobre a decisão judicial.