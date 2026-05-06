Arrascaeta compartilha imagens de recuperação no CT DO Flamengo

Ainda não se sabe a data exata de retorno do uruguaio aos campos - Foto: Reprodução/Instagram

Ainda não se sabe a data exata de retorno do uruguaio aos campos - Foto: Reprodução/Instagram

Após passar por cirurgia no lado direito da clavícula, Arrascaeta começou nesta terça-feira(5) o trabalho de fisioterapia no CT do Ninho do Urubu, enquanto o resto do elenco viaja em direção à Colômbia para o próximo jogo.

Leia também:

Fifa libera convocados para a Copa para jogar última rodada de Libertadores e Sula

Lei que reconhece pioneirismo de atletas do futebol feminino é aprovada na Câmara

No início desse processo de recuperação, o atleta precisa realizar atividades sob a supervisão do fisioterapeuta do clube, o Márcio Puglia. Além de fazer exercícios físicos leves na academia, como a bicicleta, para manter a forma durante a recuperação.

Ainda não se sabe a data exata de retorno do uruguaio aos campos, mas especialistas acreditam que o processo de recuperação deva durar entre 6 a 12 semanas. Tempo médio para tratamento desse tipo de fratura.

A cirurgia de Arrascaeta aconteceu na última quinta-feira(30), um dia após se lesionar durante partida contra o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores. O jogador luta para estar completamente recuperado até o início da Copa do Mundo, em junho.