Voo do Flamengo enfrenta mau tempo, sobrevoa São José dos Campos e pousa em segurança em Guarulhos

O Flamengo está em São Paulo para a estreia no Campeonato Brasileiro - Foto: Reprodução/FlightRadar

O voo que transportava a delegação do Flamengo para São Paulo pousou em segurança no Aeroporto Internacional de Guarulhos na tarde desta terça-feira (27), após enfrentar um impasse provocado pelas condições climáticas adversas na região metropolitana paulista.

Devido ao mau tempo, a aeronave precisou permanecer em procedimento de espera, sobrevoando por aproximadamente 40 minutos a cidade de São José dos Campos, no interior do estado. A medida seguiu os protocolos de segurança adotados pela aviação em situações de instabilidade meteorológica.

A autorização para pouso foi concedida por volta das 16h30, e cerca de 12 minutos depois o avião aterrissou normalmente. Nenhum passageiro ou membro da tripulação ficou ferido.

O Flamengo está em São Paulo para a estreia no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Morumbis.