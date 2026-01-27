Voo do Flamengo enfrenta mau tempo, sobrevoa São José dos Campos e pousa em segurança em Guarulhos
Aeronave com delegação rubro-negra aguardou autorização para pouso por cerca de 40 minutos antes de aterrissar na Grande São Paulo
O voo que transportava a delegação do Flamengo para São Paulo pousou em segurança no Aeroporto Internacional de Guarulhos na tarde desta terça-feira (27), após enfrentar um impasse provocado pelas condições climáticas adversas na região metropolitana paulista.
Devido ao mau tempo, a aeronave precisou permanecer em procedimento de espera, sobrevoando por aproximadamente 40 minutos a cidade de São José dos Campos, no interior do estado. A medida seguiu os protocolos de segurança adotados pela aviação em situações de instabilidade meteorológica.
Leia também
➣ Botafogo anuncia a contratação do volante Wallace Davi
➣ CBF anuncia programa de profissionalização de árbitros de futebol
A autorização para pouso foi concedida por volta das 16h30, e cerca de 12 minutos depois o avião aterrissou normalmente. Nenhum passageiro ou membro da tripulação ficou ferido.
O Flamengo está em São Paulo para a estreia no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Morumbis.