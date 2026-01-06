Flamengo é o último a se reapresentar entre os clubes da Série A

De todas as equipes da Série A, o Flamengo é a única que ainda não se reapresentou. A reapresentação do elenco acontece na próxima segunda-feira (12), no Ninho do Urubu. O elenco entrou de férias no dia 18 de dezembro. Õ rival, Fluminense, se reapresentou com o elenco B, enquanto seus principais jogadores voltam no dia 8.

O Rubro-Negro atuou um dia antes, quando foi derrotado nos pênaltis na decisão da Copa Intercontinental, para o PSG. Isso fez com o que o retorno fosse adiado. O Fla disputou 78 jogos em 2025. O calendário apertado também influenciou o planejamento da equipe para a pré-temporada.

O Flamengo levou em conta a boa estrutura que tem no Ninho e também a possibilidade de manter os atletas próximos da família. A temporada de 2026 também será de muitas competições e viagens.

Por outro lado, o time sub-20 já treina e se prepara para iniciar a temporada para representar o clube. O técnico Bruno Pivetti comandará a equipe. Os jovens se apresentaram no dia 18 de dezembro e vão disputar pelo menos as três primeiras rodadas, contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda.