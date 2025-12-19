De la Cruz fará procedimento médico no joelho esquerdo visando temporada de 2026

De la Cruz atuou por 45 minutos contra o PSG na final do Intercontinental de Clubes - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O meio campista uruguaio De la Cruz, do Flamengo, fará um procedimento médico no joelho esquerdo durante suas férias no Uruguai. O tratamento que o jogador fará procurando seu melhor desempenho físico para 2026 não será cirúrgico.

De la Cruz sofre com problemas físicos desde que chegou ao clube carioca, tendo atuado em apenas 35 jogos em 2025. O meio-campista tem uma lesão crônica no joelho direito e, durante o decorrer do ano, passou a sofrer inflamações no esquerdo, tendo que ser submetido a um intenso controle de carga.

O procedimento que será feito durante as férias será simples e o jogador será liberado no mesmo dia. O que será feito é uma abordagem de medicina regenerativa, onde substâncias do próprio corpo estimulam a cura de lesões; no caso do uruguaio, o sangue do osso do quadril será tirado para a aplicação no joelho esquerdo. O departamento médico do Flamengo está em contato com o profissional que fará o tratamento para ficar à par do procedimento.

A temporada de De la Cruz foi a segunda com menos jogos da carreira, somente tendo atuado menos em 2020, pelo River Plate durante a pandemia, quando atuou em 28 partidas. Em comparação, a temporada que o uruguaio mais jogou foi em 2021, com 48 jogos, também pelo River.

Pelo Flamengo De la Cruz disputou 75 partidas desde que chegou ao clube rubro-negro e marcou 3 gols e 6 assistências, tendo apenas um gol marcado em 2025.