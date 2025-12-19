Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,5059 | Euro R$ 6,4469
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Botafogo realiza segunda proposta para tentar contratar Pedro Bicalho, do Qarabag

Volante tem aprovação da diretoria, que aumentou as cifras enviadas ao clube europeu

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de dezembro de 2025 - 18:07
Pedro Bicalho, volante do Qarabag, pode ser a primeira novidade do Glorioso
Pedro Bicalho, volante do Qarabag, pode ser a primeira novidade do Glorioso -

O Botafogo oficializou uma segunda proposta para tentar contratar o volante Pedro Bicalho, de 24 anos, do Qarabag, do Azerbaijão, nesta sexta-feira (19). 

O formato continua sendo um empréstimo com opção de compra, mas o clube carioca aumentou as cifras a serem pagas a curto prazo para o time europeu, inclusive, esse foi o motivo para a recusa para a primeira oferta enviada pela Alvinegro. 

A chegada do atleta é uma das prioridades da diretoria, que também tenta a contratação do volante Julio Romão, do Ferencváros, da Hungria.

Leia também: 

Sabrina Sato revela desejo de morar em Itacoatiara: 'Estou completamente apaixonada'

Conmebol anuncia datas e horários da Recopa Sul-Americana

No Brasil, Pedro Bicalho passou pelas categorias de base do Cruzeiro e do Palmeiras, onde estreou profissionalmente antes de ir para o futebol europeu. O meio-campista atuou por Santa Clara e Alverca, de Portugal, antes de chegar no time do Azerbaijão.

Tags:

botafogo Contratação Volante

Matérias Relacionadas