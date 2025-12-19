Botafogo realiza segunda proposta para tentar contratar Pedro Bicalho, do Qarabag
Volante tem aprovação da diretoria, que aumentou as cifras enviadas ao clube europeu
O Botafogo oficializou uma segunda proposta para tentar contratar o volante Pedro Bicalho, de 24 anos, do Qarabag, do Azerbaijão, nesta sexta-feira (19).
O formato continua sendo um empréstimo com opção de compra, mas o clube carioca aumentou as cifras a serem pagas a curto prazo para o time europeu, inclusive, esse foi o motivo para a recusa para a primeira oferta enviada pela Alvinegro.
A chegada do atleta é uma das prioridades da diretoria, que também tenta a contratação do volante Julio Romão, do Ferencváros, da Hungria.
No Brasil, Pedro Bicalho passou pelas categorias de base do Cruzeiro e do Palmeiras, onde estreou profissionalmente antes de ir para o futebol europeu. O meio-campista atuou por Santa Clara e Alverca, de Portugal, antes de chegar no time do Azerbaijão.