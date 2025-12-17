Flamengo perde nos pênaltis para o PSG e adia sonho do bi mundial

Final acabou 1x1 no tempo regulamentar e foi para as penalidades após prorrogação - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo deixou escapar o título do Torneio Intercontinental de Clubes ao ser derrotado pelo PSG na disputa de pênaltis, na tarde desta quarta-feira (17), em Doha, no Catar. Os 120 minutos de partida acabaram 1 a 1. Kvicha Kvaratskhelia marcou para o time francês e Jorginho, de pênalti, para o Rubro-Negro.

Com a derrota, a equipe rubro-negra se despede da temporada 2025 sem alcançar o grande sonho, que seria o bicampeonato mundial. Na temporada, o Flamengo disputou 73 partidas, com 48 vitórias, 16 empates e 9 derrotas; Além de quatro títulos: Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. O time carioca venceu ainda duas taças durante o Intercontinental, ao vencer as fases anteriores.

O PSG dominou amplamente a partida, mesmo com Ousmane Dembélé, eleito melhor do mundo pela FIFA na última terça-feira (16), iniciando no banco. Desde os primeiros minutos, os franceses pressionaram e chegaram a ter um gol de Fabián Ruiz anulado por saída de bola antes da finalização.

O Flamengo respondeu aos 16 minutos, com boa jogada de Bruno Henrique e chute de Pulgar, defendido por Safonov. No entanto, aos 35, a defesa rubro-negra se desorganizou, e após cruzamento de Désiré Doué, Kvaratskhelia aproveitou sobra na pequena área para abrir o placar: 1 a 0 PSG.

Na primeira etapa, o time carioca mostrou nervosismo, com muitos erros técnicos e dificuldades para superar a pressão parisiense. O PSG controlou as ações, terminou o primeiro tempo com 62% de posse de bola e vantagem no placar.

No segundo tempo, a entrada de Pedro deu mais presença ofensiva ao Flamengo. A melhora se confirmou quando Arrascaeta sofreu pênalti, convertido por Jorginho, empatando o jogo e inflamando a torcida. O gol equilibrou a partida, que passou a ter mais intensidade e desorganização de ambos os lados.

O Flamengo cresceu, criou boas chances com Pedro, Plata e Bruno Henrique, mas desperdiçou. O PSG também levou perigo, especialmente com Barcola e Doué. No último lance do tempo regulamentar, Marquinhos teve a chance da vitória, mas errou, levando o duelo à prorrogação.

No tempo extra, o cansaço foi evidente e, apesar de algumas tentativas, o placar não se alterou. A decisão foi para os pênaltis, onde brilhou o goleiro Safonov, que defendeu quatro cobranças. Apenas De La Cruz marcou para o Flamengo. Pelo PSG, Vitinha e Nuno Mendes garantiram o título, apesar dos erros de Dembélé e defesa de Rossi em cobrança de Barcola.

Com o vice-campeonato, o Flamengo embolsou R$ 21,6 milhões e ficou com a medalha de prata. O próximo compromisso rubro-negro será pelo Campeonato Carioca, contra o Bangu, ainda sem data definida.