Pelo Enea : Flamengo recebe Ceará no Maracanã pela 37ª rodada do Brasileirão

A penúltima rodada do campeonato brasileiro chegou, e vale título. O Flamengo enfrenta o Ceará no Maracanã, na noite desta quarta-feira (3), pela 37ª rodada do Brasileirão, às 21:30. Em cenários opostos na tabela, a equipe rubro-negra luta pode garantir a taça em caso de vitória; já o time alvinegro está na 14ª posição da tabela, com 43 pontos, apenas dois fora da zona de rebaixamento.

O Flamengo chega embalado para o confronto após a conquista do tetracampeonato da Libertadores, no último sábado (29), em cima do Palmeiras, que também está na disputa do campeonato brasileiro, atualmente na vice-liderança com 70 pontos, 5 a menos do que o Flamengo.

Leia também :

➢ Flamengo domina seleção da Copa Libertadores; Veja os nomes

➢ Flamengo conquista o tetracampeonato da Libertadores

Em caso de empate, o Flamengo pode ser campeão dependendo de um tropeço do rival paulista no confronto contra o Atlético-MG, que acontece simultaneamente, mas vencendo o confronto contra a equipe cearense, já fica inalcançável na tabela.

A equipe carioca, treinada por Filipe Luís, deve ir a campo com : Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho e Pulgar; Plata, Bruno Henrique, Arrascaeta e Samuel Lino.

O único desfalque é o centroavante Pedro, que se recupera de uma fratura no braço direito e uma lesão muscular na coxa esquerda. Os pendurados são : Rossi, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Allan, Jorginho, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Já o Ceará vê o confronto como uma oportunidade de fugir do fundo da tabela em caso de vitória, indo para a 11ª posição, com 46 pontos, podendo relaxar e possivelmente garantir a vaga na Sulamericana. O Ceará vai com o lado esquerdo com mudanças devido às suspensões de Willian Machado e Matheus Bahia por conta de cartões no último jogo, contra o Cruzeiro, além do ponta Pedro Henrique, que está no departamento médico por conta de uma lesão no adutor esquerdo.

A provável escalação do Vozão é : Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Fernando Sobral; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul.

Os pendurados são : Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Lucas Mugni, Zanocelo, Dieguinho, Galeano, Fernandinho e Pedro Henrique.

A arbitragem da partida está nas mãos de Rodrigo José Pereira de Lima (PE) e dos assistentes Rafael da Silva Alves (RS), Thiago Americano Labes (SC); o quarto árbitro é Jefferson Ferreira (GO) e o responsável pela cabine do VAR é Emerson de Almeida Ferreira (MG).

Caso o Flamengo vença o campeonato brasileiro, ele se isola como o segundo maior campeão da competição, com nove troféus (80, 82, 83, 87, 92, 09, 19, 20 e 25), apenas atrás do Palmeiras, com 12. Com a vitória, o time carioca repete seu feito de 2019 da dobradinha de Libertadores e Brasileiro e deixa seu marco na história ao lado do Santos de Pelé (1962 e 1963), o Flamengo de 2019 e o Botafogo de 2024 , as únicas equipes que também conseguiram o feito.