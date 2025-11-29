Flamengo conquista o tetracampeonato da Libertadores

O Flamengo entrou para a história na noite deste sábado (29) ao derrotar o Palmeiras por 1 x 0 e assegurar o quarto título da Libertadores da América, tornando-se o clube brasileiro com mais conquistas na competição. O gol decisivo foi marcado por Danilo, de cabeça, no segundo tempo.

A partida foi intensa, marcada por equilíbrio e tensão do início ao fim, mas o time carioca conseguiu se impor nos momentos-chave. Filipe Luís celebrou um feito raro: levantou a taça continental como jogador e, agora, como treinador.

Logo nos minutos iniciais, ficou evidente que as duas equipes entraram em campo com espírito de decisão. O Palmeiras tentou criar a primeira jogada de perigo, mas a defesa rubro-negra afastou. Na sequência, o Flamengo respondeu com um ataque que também não se converteu em finalização.

Aos poucos, o time de Filipe Luís passou a controlar a posse de bola. Arrascaeta levou perigo aos cinco minutos ao cobrar um escanteio fechado que passou rente à trave. Bruno Henrique teve boa oportunidade aos 14 minutos, recebendo de Varela e chutando forte da entrada da área, mas para fora. Logo depois, Samu Lino finalizou colocado, mas novamente sem direção.

O Palmeiras reagiu por volta dos 20 minutos, quando Khellven cruzou e encontrou Vitor Roque, que cabeceou sem precisão.

A partida ganhou temperatura com entradas duras. Arrascaeta, Erick Pulgar e Raphael Veiga receberam cartão amarelo e, no caso do volante chileno, os palmeirenses pediram expulsão. O VAR revisou o lance, mas não chamou o árbitro Darío Humberto Herrera.

Nos instantes finais da etapa inicial, o Palmeiras ainda tentou com Piquerez, que pegou uma sobra na entrada da área, mas finalizou pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou pressionando e tentou um cruzamento logo nos primeiros segundos, bloqueado pela defesa alviverde. O Palmeiras respondeu aos 4 minutos com uma construção ofensiva perigosa, mas sem chegar ao gol de Rossi.

Pouco depois, Murilo quase complicou: errou um passe e entregou a bola para Bruno Henrique, que acionou Arrascaeta. O uruguaio bateu cruzado, mas Gustavo Gómez apareceu para evitar o gol com um carrinho preciso.

Com o passar dos minutos, o Flamengo retomou o controle do jogo, embora tivesse dificuldade para transformar domínio em gol.

Até que, aos 21 minutos, veio o momento decisivo: Arrascaeta levantou a bola na área em cobrança de escanteio, e Danilo subiu mais alto que a marcação para cabecear para o fundo da rede, abrindo o placar da final.

Atrás no marcador, Abel Ferreira mexeu no time e colocou o Palmeiras no ataque. A equipe criou boas chances, especialmente aos 25 minutos, quando Flaco López ajeitou para Murilo, que bateu, mas viu Varela interceptar.

Nos minutos finais, o Flamengo reforçou a defesa e esperou o adversário. A grande chance palmeirense veio aos 43: Vitor Roque recebeu na pequena área e bateu para o gol, mas Danilo desviou e evitou o empate.