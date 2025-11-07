Pedro avança em recuperação e já tem previsão para voltar a treinar com o grupo do Flamengo

Pedro tem melhora e já tem previsão de voltar aos treinos - Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/Flamengo

O atacante Pedro avançou na recuperação da lesão no antebraço direito. O camisa 9 do Flamengo tem previsão de retorno aos treinamentos com o restante do grupo já na próxima semana.

Ele fará um novo exame de raio-x na segunda-feira (10) para avaliar a recuperação da lesão. A avaliação do departamento médico do Fla é positiva e o atacante já vem fazendo atividade no campo de forma individual.

Pedro se lesionou na partida de ida contra o Racing, no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. Ele teve uma fratura sem desvio na ulna direita. A imobilização impede a rotação do osso fraturado, garantindo a adequada consolidação da lesão.

O Flamengo já deixou preparada a proteção que Pedro utilizará quando retornar aos gramados. Até o momento, o atacante desfalcou o time nos jogos contra Fortaleza, Racing, Sport e São Paulo.