STJD marca nova data para julgamento do recurso de Bruno Henrique

Bruno Henrique comemora um dos dois gols que marcou na vitória do Flamengo contra o Sport - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O STJD reagendou a sessão de julgamento que irá avaliar o recurso do Procuradoria sobre a pena do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, para a próxima segunda-feira (10). Inicialmente, a audiência seria realizada na sexta-feira passada, mas foi adiada devido a megaoperação policial que aconteceu no Rio de Janeiro.

Devido a isso, o jogador poderá atuar na partida desse fim de semana contra o Santos. Bruno Henrique vem jogando sob efeito suspensivo após ser condenado a 12 jogos de suspenção, além do pagamento de uma multa de R$ 60 mil.

O atleta é acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em uma partida do Campeonato Brasileiro de 2023.

Além de Bruno, outros quatro atletas amadores também foram condenados na Justiça. São eles, Wander Nunes Pinto Junior, irmão do jogador do Flamengo, Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Andryl Sales Nascimento dos Reis e Douglas Ribeiro Pina Barcelos.