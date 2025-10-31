Classificado para a final da Libertadores, Filipe Luís se valoriza e pressiona Flamengo por renovação
Treinador participará de sua quarta decisão continental pelo clube rubro-negro; nas últimas três finais, ele esteve em campo como jogador
A classificação do Flamengo para a final da Libertadores rendeu um momento histórico para o técnico Filipe Luís. Será a quarta dele, a primeira na beira do gramado. Com a vaga assegurada, o treinador se valoriza em meio às conversas pela renovação do contrato.
Ambas as partes, clube e técnico, já sinalizaram positivamente para a continuidade do trabalho em 2026. A negociação tem sido arrastada, até o momento. O fator financeiro segue sendo o maior empecilho para finalizar o acordo.
Recentemente, Filipe Luís apresentou os valores desejados ao Flamengo, que tentaria diminuir a pedida e chegar a um denominador comum. Agora, ele aguarda o movimento do presidente do Bap. Nos próximos dias, o Flamengo ganhará mais uma pausa para tentar resolver de vez esta pendência.
A Data-Fifa de novembro pode ser fundamental para clube fechar o acordo com Filipe Luís. A tendência é de um contrato até o fim de 2027, podendo ser ajustado também para apenas um ano, até o fim de 2026.