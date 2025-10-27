Buscando a liderança, Flamengo mede forças com o Fortaleza, na Arena Castelão

Fla encara o Fortaleza, neste sábado (25), sonhando com a liderança do Brasileirão - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Fla encara o Fortaleza, neste sábado (25), sonhando com a liderança do Brasileirão - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo visita o Fortaleza, neste sábado (25), às 19h30, na Arena Castelão, em confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

O Rubro-Negro vem de três vitórias consecutivas, mas conta com o desfalque de sete jogadores. O técnico Filipe Luís aposta no equilíbrio da defesa e do ataque para vencer e tentar assumir a liderança da competição.

O Fla deve entrar em campo com: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata.

Já o Fortaleza vive um drama. O clube vem de duas derrotas e ocupa a vice lanterna. O momento é delicado e o Laion é o time brasileiro que mais perdeu jogos em todo ano de 2025.

O técnico Martín Palermo deve escalar o seguinte time: Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.

A arbitragem é de Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES). O VAR estará sob comando de Wagner Reway (SC).