Nova 3ª camisa do Flamengo vaza na internet; confira

A nova terceira camisa do Flamengo para a temporada 2025 - Foto: Reprodução/@opaleak

A 3ª camisa do Flamengo para a temporada 2025 veio a público. O perfil Opaleak, especializado em divulgar uniformes de clubes de futebol, revelou como será a versão que ainda vai ser lançada pela fornecedora de material esportivo do time.

O modelo é parecido com o uniforme lançado no ano passado, em uma edição comemorativa pelos 100 anos da seleção colombiana. De cor branca off-white, ela possui detalhes dourados nas mangas e na gola, além de listras rubro-negras nos ombros.

Uma novidade também é o escudo. Ao invés do tradicional usado nas camisas de jogo, a terceira camisa terá estampado no peito o brasão do clube de remo.

O lançamento oficial da camisa está prevista para o próximo mês, mas sem data definida ainda.