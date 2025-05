Jorginho cada vez mais próximo de fechar com o Flamengo

O Flamengo e o volante Jorginho chegaram a um acordo e o atleta deve ser anunciado em breve como reforço do Rubro-Negro. Segundo a jornalista Joanna de Assis, do Sportv, o jogador de 33 anos, já teria assinado um pré-contrato com o Rubro-Negro.

Jorginho era um sonho antigo do Flamengo e as conversas entre as partes já duravam alguns meses. Após o fim da temporada europeia, o volante terá alguns dias de descanso e depois se apresentará no clube para disputar o Mundial de Clubes, que começa no dia 14 de junho nos Estados Unidos.

Segundo a própria Joanna, o vínculo do atleta com o Rubro-Negro será de três temporadas.

Jorginho, que nasceu em Imbituba (Santa Catarina), acumula passagens por Chelsea, Napoli, Verona e pela seleção italiana, onde foi campeão da Eurocopa em 2021.