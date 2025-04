Pedro retorna aos treinamentos com o restante do elenco no Flamengo

Após o empate na primeira rodada do Brasileirão, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda feira (31), no Ninho do Urubu, e teve o centroavante Pedro como a grande novidade. Sete meses após uma grave lesão no joelho esquerdo, o atleta foi liberado pelo departamento médico para retornar aos treinamentos com o grupo.

O jogador continuará realizando um cronograma individualizado, mas está liberado do DM. No fim de fevereiro, ele já tinha iniciado trabalhos com a preparação física no campo. A expectativa é que o atacante volte a jogar em abril.

Pedro se machucou enquanto defendia a seleção brasileira, no dia 4 de setembro, do ano passado. Na ocasião, em um lance sozinho o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Após passar por cirurgia, ele começou sua recuperação.