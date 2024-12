Torcida do Flamengo esgota ingressos para despedida de Gabigol

A despedida de Gabigol mobilizou a torcida do Flamengo que esgotou todos os ingressos para a última partida do ídolo rubro-negro no Maracanã. Ao todo foram comprados 55.380 bilhetes, para o jogo contra o Vitória, válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorre neste domingo (8).

Além dos ingressos destinados à torcida do Flamengo, cortesias e entradas para o setor visitante devem totalizar cerca de 70 mil bilhetes para a partida. Gabriel está fora do jogo que ocorre hoje, contra o Criciúma pela 37ª rodada, o atleta está pendurado e por isso, não viaja com a equipe para que não exista nenhuma possibilidade dele ficar suspenso.

O Flamengo enfrenta o Criciúma às 20h desta quarta-feira (4), no Estádio Heriberto Hulse. O clube planeja ações festivas para celebrar a passagem vitoriosa de Gabigol pelo Flamengo. Sexto maior artilheiro da história do clube, o camisa 99 deixará o Rubro-Negro após a conquista de 13 títulos.