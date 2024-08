Atalanta desiste da contratação e Wesley continua no Flamengo

Wesley continuará no Flamengo - Foto: Instagram

A Atalanta desistiu de contratar o lateral direito Wesley do Flamengo. A negociação poderia render aos cofres do rubro negro R$ 120 milhões, mas devido discordâncias no acordo, o clube italiano já se moveu para contratar outro jogador para a posição.

O Flamengo queria que Wesley viajasse para assinar com o clube apenas após o dia 26, para que assim pudesse jogar o jogo de volta pelas oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar. A Atalanta não concordou porque, caso o jogador fosse reprovado nos exames médicos, o clube não teria tempo abio para contratar outro lateral.

Na manhã desta terça feira (20), a diretoria rubro negra informou que aceitaria liberar o jogador no dia 23, a resposta oficial dos italianos foi a desistência da contratação.

A negociação que o Flamengo havia aceitado envolvia uma parcela de 6 milhões de euros no ato da compra, outra de 4 milhões de euros em outubro e mais 6 milhões de euros em agosto de 2026, além outras porcentagens.

Embora criticado pela torcida, a diretoria vê com bons olhos a permanência de Wesley, por o considerar um jogador que tem muito a crescer, desenvolver e com isso render futuramente ao clube.