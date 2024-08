Adriane Galisteu revela que não pode ter mais filhos devido a doença autoimune

Adriane é mãe de Vittorio, de 13 anos, fruto do relacionamento com o empresário Alexandre Iódice - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Adriane é mãe de Vittorio, de 13 anos, fruto do relacionamento com o empresário Alexandre Iódice - Foto: Reprodução - Redes Sociais

A apresentadora Adriane Galisteu, de 51 anos, revelou que foi proibida de ter mais filhos após ser diagnosticada com uma doença autoimune. A revelação faz parte do documentário "Barras Invisíveis", que estreia nesta terça-feira (13) no streaming Universal+.



Adriane é mãe de Vittorio, de 13 anos, fruto do relacionamento com o empresário Alexandre Iódice. A apresentadora expressou arrependimento por não ter tido mais um filho, afirmando que, se não tivesse enfrentado essa condição de saúde, já teria tentado engravidar novamente. Ela foi diagnosticada com otosclerose, uma doença hereditária e degenerativa que afeta o osso do ouvido interno e compromete a audição ao causar a fixação de um ossículo do ouvido médio.

Leia também:

Governo do Estado conclui mais uma etapa da recuperação do Túnel Extravasor de Petrópolis

Sobrevivente de bomba em Hiroshima morre em SP

“Eu me conheço muito bem, se eu não tivesse passado por isso eu já teria ficado grávida, pelo menos mais um filho eu teria. Eu dou um passo pra frente e dois pra trás [na decisão] por quê? Por causa dessa questão, eu já falei com alguns médicos, não tem uma ordem [certa e definitiva das consequências]”, afirmou a famosa.



Durante o documentário, Adriane compartilha detalhes de sua experiência e as implicações do diagnóstico em sua vida. Ela explica que os médicos alertaram sobre os riscos elevados associados aos altos níveis de hormônios femininos durante a gravidez, que poderiam agravar seu quadro de saúde. Consequentemente, foi orientada a interromper o uso de hormônios femininos para retardar o avanço da doença.



“Tem gente que perde a audição em 1 ano e tem gente que perde em 30 anos, e eu não sei como vai ser [...] Se isso for real, porque assim alguns médicos seguem essa linha e outros não. Se isso for real, eu nem quero ficar grávida, porque eu não quero correr o risco de perder o outro ouvido… Eu não posso arriscar pelo tempo, pelo meu trabalho e pela minha saúde. Eu me sinto muito bem para gerar um filho e ser mãe de novo, me sinto inteira pra isso. Apesar de ter 50, eu juro que estou falando sério".

Esta não é a primeira vez que Adriane expressa o desejo de ter mais filhos. Anteriormente, quando a atriz Claudia Raia, de 57 anos, estava grávida de seu caçula Lucca, a apresentadora também mencionou o desejo de ampliar sua família.