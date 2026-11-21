A dupla sertaneja César Menotti e Fabiano passou um susto nas alturas. Os cantores estavam em um voo que saiu de Belo Horizonte para Foz do Iguaçu, porém, teve que alterar a rota para Cascavel, no Paraná, na tarde desta sexta-feira (20).

Por causa do mau tempo, presente na região nos últimos dias, o avião não conseguiu fazer o pouso no local programado. Com isso, o pouso só foi realizado em Cascavel, cerca de 140 quilômetros do destino original.

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A viagem dos cantores era para fazer um show no Leilão Cataratas, um evento particular do agronegócio, previsto para este sábado (21).

Nas redes sociais, foi publicado um vídeo em que a dupla fala sobre as dificuldades enfrentadas durante a viagem e mostram a forte chuva que acontecia no momento do pouso em Cascavel. Segundo Fabiano, eles iriam aguardar que o tempo melhorasse para que conseguissem viajar até Foz do Iguaçu.

"Vamos esperar um pouquinho para ver se conseguimos pousar lá ainda ou vamos amanhã de manhã. Mas pousamos sãos e salvos, graças a Deus", disse. Ele também fez comentários depois do desembarque. "Pousamos agora em Cascavel. Esse tempo está difícil para quem viaja".

Tempestades fazem estragos

A forte tempestade que atingiu Foz do Iguaçu, na tarde desta sexta-feira (20), causou muitos estragos em diferentes áreas da cidade. A Defesa Civil informou que foram registradas pouco mais de 50 quedas de árvores, especialmente na área central, na Vila Yolanda e nas proximidades. Além disso, casas ficaram destelhadas e mais de 100 famílias receberam lonas.

Neste sábado (21), agentes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, secretarias municipais, Companhia Paranaense de Energia (Copel) e Itaipu Binacional voltaram a prestar atendimento para as ocorrências e recuperação das áreas afetadas.