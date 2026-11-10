Gracyanne Barbosa ameaça levar Belo à Justiça por pendências financeiras
A musa fitness afirma que está com suas contas bloqueadas por questões relacionadas ao cantor
Separada do cantor Belo desde 2024, Gracyanne Barbosa voltou a falar sobre das pendências financeiras que ainda tem com o ex-marido. Os dois se casaram com regime de comunhão de bens e, por conta disso, a musa fitness afirma que até hoje as suas contas estão bloqueadas.
Gracyanne tocou no assunto durante o programa “Blogueirinha Entrevista”, do Multishow, exibido ao vivo na noite da segunda-feira (9), perguntaram a ela sobre o que ela aprendeu com a experiência de se casar com comunhão de bens.
"Não case em comunhão de bens. Nunca compartilhe seu patrimônio", aconselhou Gracyanne, que contou estar com as contas bloqueadas.
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"Ano passado eu recebi [o cachê da Globo] e foi bloqueado. Bloqueado direto. Eu nunca recebo nada, porque tem que ser no nome da pessoa física. E como as minhas contas são bloqueadas por causa da comunhão de bens, eu nunca recebo", explicou.
Na entrevista também citou que tem uma boa relação com seu ex-marido, mas disse que ainda a possibilidade de ir à Justiça para resolver as pendências:
"A gente é amigo, mas ele só tem problema de se organizar financeiramente. Se não resolver, infelizmente, eu terei que entrar na Justiça. Eu não quero, porque a gente tem as famílias, somos amigos. Ele me pediu 15 dias. Dia 21 é o dia. Se até dia 21 ele não acertar minhas coisas, Justiça".