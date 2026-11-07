Pane em jatinho faz Zé Felipe cancelar show em Maceió

Uma falha técnica em um jatinho impediu Zé Felipe de viajar para Maceió, onde faria um show na festa de aniversário de 28 anos do influenciador Alvaro Xaro, na noite desta sexta-feira (6). O cantor estava acompanhado da influenciadora Rafa Uccman quando os pilotos precisaram interromper a decolagem após perceberem um problema na aeronave.

Segundo Rafa, os passageiros ouviram um barulho forte e sentiram uma mudança brusca de pressão dentro do avião. Uma luz de alerta também acendeu, levando os pilotos a retornar à base para verificar o que havia acontecido.

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Sem conseguir seguir viagem no próprio jatinho, que está em manutenção, Zé Felipe tentou utilizar a aeronave de Virginia Fonseca, sua ex-mulher. No entanto, a viagem também não foi possível porque não havia um piloto habilitado disponível para operar o avião naquele momento.

Nas redes sociais, o cantor lamentou perder a comemoração. “Estou um pouco chateado porque queria ir, cantar para quem eu gosto. Amo o Álvaro. Tem vários amigos que estão na festa também. Estava indo com a Rafa. Mas oportunidade não vai faltar e Deus sabe de tudo", declarou.